16 Schuhe, Klamotten, Accessoires – beim Mädchenflohmarkt in der Liederhalle trafen sich am Samstag die modebegeisterten Schnäppchenjäger. Foto: Fotoagentur-Stuttgart

Lust auf ein neues Outfit? In der Liederhalle hat am Samstag der Mädchenflohmarkt Einzug gehalten – und bietet alles, was das Fashion-Herz begehrt.

Stuttgart - Er nennt sich selbst Süddeutschlands größter Mädchenflohmarkt – und war schon im vergangenen Jahr ein riesiger Erfolg. Grund genug, das Jahr 2019 modisch gesehen erneut mit dem Schnäppchen- und Vintage-Event zu starten.

Lust auf Mädchenflohmarkt im Internet? Hier geht’s zur großen Geschichte über Mädchenflohmarkt.de.

Um Punkt 12.30 Uhr öffneten sich die Türen der Liederhalle am Samstag – und der Mädchenflohmarkt war eröffnet. Zuvor hatten schon etliche Schnäppchenjägerinnen vor der Tür ausgeharrt. Kaum verwunderlich – hatten doch allein auf Facebook schon über 1000 Teilnehmerinnen den Termin bestätigt – weitere 2000 zeigten sich interessiert.

Bis 17 Uhr dauert die Schnäppchenjagd am Samstag. Und wer die verpasst hat, der bekommt am 16. Februar die nächste Chance in der Region Stuttgart. Denn da macht der Mädchenflohmarkt Halt in Göppingen.