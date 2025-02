red/dpa 19.02.2025 - 16:48 Uhr , aktualisiert am 19.02.2025 - 18:16 Uhr

Mädchen in abgestelltem Schulbus eingeschlossen

1 Ein Kind hat seinen Schulbus nicht rechtzeitig verlassen und wurde deshalb nahe Rottenburg in dem Fahrzeug eingeschlossen. (Symbolbild) Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Peter Gercke

Ein Mädchen will nach Hause fahren - und kann den Schulbus nicht mehr verlassen. Aber die Geschichte aus Rottenburg geht gut aus.











Diese Heimfahrt verlief für eine Zwölfjährige komplizierter als geplant: Ein Mädchen wurde in einem Schulbus in Rottenburg, südwestlich von Tübingen, eingeschlossen und zurückgelassen, wie die Polizei berichtete. Am Dienstag gelang es den Beamten, das Kind sicher zu seiner Familie zurückzubringen.