Zwei Jugendliche landen in Klinik

Mädchen prügeln sich in Bietigheim

1 Zwei junge Frauen mussten nach einer Prügelei in Bietigheim ins Krankenhaus. Foto: picture alliance/dpa/Lisa Ducret

In einem Park in Bietigheim-Bissingen bricht ein Streit zwischen zwei Mädchengruppen aus. Zwei Teenager werden bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bietigheim-Bissingen - Eine fünfköpfige Mädchengruppe hat am Dienstagabend im Overlandpark in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zwei junge Frauen angegriffen und böse zugerichtet. Wie die Polizei berichtet, waren sie von dem Quintett – die Mädchen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt – gegen 19 Uhr abwechselnd geschlagen, an den Haaren gezogen und getreten worden. Hierbei erlitt die 18-Jährige Kopfverletzungen, ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Die 17-Jährige, die am ganzen Oberkörper leichte Verletzungen davontrug, begab sich ebenfalls für weitere Untersuchungen in eine Klinik. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise.