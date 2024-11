Mädchen in Leonberg von Auto angefahren: 13-Jährige beim Überqueren der Straße verletzt

Mädchen in Leonberg von Auto angefahren

1 Einsatz für die Polizei: In Leonberg wird ein Mädchen angefahren. Foto: Carsten Rehder/dpa

In der Leonberger Römerstraße will ein Mädchen die Fahrbahn überqueren und wird dabei von einem Auto erfasst. Warum es zum Zusammenstoß kam, will die Polizei nun herausfinden.











Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls vom Dienstagmorgen. Gegen 9.10 Uhr fuhr eine 66 Jahre alte Frau in ihrem Ford in der Römerstraße in Richtung Eltinger Straße, als eine 13-jährige Fußgängerin die Fahrbahn von rechts überqueren wollte. Warum es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Mädchen kam, ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Unklar ist derzeit ebenfalls, ob das Mädchen einen Fußgängerüberweg überquerte oder einige Meter davon entfernt die Fahrbahn betrat.