Mädchen in Botnang angegriffen Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf 14-Jährige

Von red 25. Februar 2018 - 10:51 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Überfall auf eine 14-Jährige in Stuttgart-Botnang. (Symbolfoto) Foto: dpa

Eine 14-Jährige ist am Samstagabend in Stuttgart-Botnang von einem Jugendlichen nach Geld angegangen worden. Der junge Mann bedrohte und beleidigte das Mädchen – die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Botnang - Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Samstagabend versucht, eine 14-Jährige in der Beethovenstraße in Stuttgart-Botnang auszurauben.

Das Mädchen hielt sich laut Polizei mit Freunden gegen 20.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses auf, als fünf bis zehn Jugendliche auf sie zukamen. Einer der Jugendlichen ging auf das Mädchen los, drückte es gewaltsam gegen ein Auto und forderte Geld von ihr. Nachdem sie dem Täter erklärt hatte, kein Geld zu haben, bedrohte und beleidigte er sie. Erst nachdem einer der anderen Jugendlichen den Angreifer überreden konnte, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete.

Die 14-Jährige konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Er ist zwischen 16 und 17 Jahre alt und 1.75 bis 1.80 Meter groß. Er sprach Deutsch und Türkisch. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke und wahrscheinlich eine Jogginghose.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.