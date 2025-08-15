Mädchen aus Wasserwelt entführt: So kam die Polizei dem mutmaßlichen Täter von Rust auf die Spur

Ein sechsjähriges Mädchen wurde aus dem Europa-Park-Erlebnisbad Rulantica entführt und später sexuell missbraucht. Nach dem Täter wird international gefahndet.
Die Wasserwelt des Europa-Parks erlebt in den Ferien einen großen Besucheransturm. Am heutigen Freitag und morgigen Samstag ist Rulantica nach einem Bericht des Schwarzwälder Boten zum Beispiel ausverkauft. Auch am vergangenen Samstag tummelten sich Tausende Gäste auf der weitläufigen Anlage. In diesem Getümmel verlor das Mädchen seine Eltern abends aus den Augen.