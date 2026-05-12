Mäc Geiz ist pleite – welche Filialen schließen jetzt?

Geschäftsschließungen, Firmenpleiten, Konsumflaute: Der Einzelhandel in Deutschland steckt in der Krise. Gerade auch Discounter kann es treffen.
Der stationäre Einzelhandel in Deutschland dünnt sich immer mehr aus. Laut Prognose des Branchenverbandes HDE dürfte die Zahl der Geschäfte in diesem Jahr erstmals unter 300.000 sinken. Jahr für Jahr schließen deutlich mehr Läden als neue eröffnen. Voraussichtlich wird auch der Non-Food-Discounter Mäc Geiz bald einige seiner Filialen aufgeben. Zuvor hatte es bei der bekannte Kette teilweise Qualitätsprobleme gegeben.