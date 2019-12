1 Lourdes Leon bei einer Veranstaltung in Brooklyn Foto: imago/MediaPunch

Im Rahmen der Art Basel Miami hat Madonnas Tochter Lourdes fast gänzlich nackt an einer Kunstperformance teilgenommen.

Mit einer Performance hat die katalanische Künstlerin Carlota Guerrero auf der Kunstmesse Art Basel Miami für viel Aufsehen gesorgt. Unter dem Titel "Love different" ließ Guerrero für die Modemarke Desigual zahlreiche Models die Bühne betreten, die sich zunächst küssten, dann gegenseitig entkleideten und später zu einer riesigen Traube an Menschen verschmolzen. Die intimsten Stellen wurden dabei nur noch von Stringtangas und Pasties - kleinen Aufklebern zum Bedecken der Brustwarzen - verhüllt. Dabei war auch Madonnas (61, "Like a Prayer") Tochter Lourdes (23).

Die Künstlerin ist glücklich

Desigual zufolge wollte Guerrero damit den grundsätzlichsten und universellsten Ausdruck menschlicher Liebe repräsentieren: den Kuss. "Bitte teilt diese Botschaft der Liebe, der Multikulturalität und der Vielfalt", heißt es in einem Kommentar der Marke bei Instagram. Dazu teilte Desigual einen dreiminütigen Clip mit Ausschnitten aus der Performance.

Guerrero zeigte sich nach der Performance glücklich. Zu einem Bild der Aktion schrieb sie unter anderem: "Ich habe hiervon seit Jahren geträumt, nun kann ich weinen und für einen Monat schlafen. Ich liebe euch alle und ich kann meinem Team nicht genug danken."