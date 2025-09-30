Madonnas größter Schreckmoment: Sängerin verlor tagelang das Bewusstsein

In ihrem ersten Podcast-Interview überhaupt spricht Madonna über einen der dunkelsten Momente ihres Lebens. Die Pop-Ikone erkrankte während einer Tourvorbereitung im Jahr 2023 schwer und war "vier Tage lang bewusstlos".
Pop-Königin Madonna (67) kann auf ein ereignisreiches Leben und eine schillernde Karriere zurückblicken. Den womöglich besorgniserregendsten Moment in ihren nunmehr 67 Jahren auf Erden ließ sie nun im "On Purpose with Jay Shetty"-Podcast Revue passieren. Bei ihrem ersten Auftritt überhaupt in einem Podcast enthüllte Madonna, wie schlecht es vor rund zwei Jahren um sie bestellt war, als sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.