Madonnas größter Schreckmoment: Sängerin verlor tagelang das Bewusstsein

In ihrem ersten Podcast-Interview überhaupt spricht Madonna über einen der dunkelsten Momente ihres Lebens. Die Pop-Ikone erkrankte während einer Tourvorbereitung im Jahr 2023 schwer und war "vier Tage lang bewusstlos".

Pop-Königin Madonna (67) kann auf ein ereignisreiches Leben und eine schillernde Karriere zurückblicken. Den womöglich besorgniserregendsten Moment in ihren nunmehr 67 Jahren auf Erden ließ sie nun im "On Purpose with Jay Shetty"-Podcast Revue passieren. Bei ihrem ersten Auftritt überhaupt in einem Podcast enthüllte Madonna, wie schlecht es vor rund zwei Jahren um sie bestellt war, als sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

"Ich probte für meine Tour und bekam eine bakterielle Infektion", erzählte die Sängerin dem Podcast-Host. "In der einen Minute tanzte ich noch lebhaft herum, in der nächsten lag ich auf der Intensivstation. Als ich aufwachte, war ich vier Tage lang bewusstlos gewesen."

Der Kampf gegen eine Sepsis

Die Diagnose war lebensbedrohlich: Madonna hatte eine Sepsis erlitten, also eine Blutvergiftung. "Sie nahmen mich vom Beatmungsgerät, ich begann wieder selbstständig zu atmen", schildert Madonna die kritischen Momente nach dem Aufwachen. "Ich hatte eine Sepsis, und die kann einen töten."

Doch die eigentliche Herausforderung sollte erst noch folgen. Die Genesung nach der schweren Erkrankung wurde zu einer Geduldsprobe für die Künstlerin, die sich selbst immer als unverwundbar angesehen hatte. "Ich habe mich immer als Superwoman betrachtet", gestand sie im Interview. "Deshalb dachte ich: 'Oh, das schaffe ich. Mir wird es gut gehen. Ich steige wieder ins Training ein.'"

Die Grenzen der eigenen Kraft

Die Realität holte Madonna jedoch schnell ein. "Ich hatte keine Kraft, keine Energie, konnte nicht aus dem Bett aufstehen und wusste nicht, wann es enden würde", beschrieb sie den mühsamen Heilungsprozess. Für jemanden, der gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, zu tanzen und ein weltweites Publikum zu begeistern, war diese Phase der völligen Schwäche eine völlig neue Erfahrung.

Im Gespräch mit Shetty reflektierte die Pop-Ikone auch über größere Lebenszusammenhänge. "Es gibt keine Möglichkeit, dem Leid zu entkommen", sagte sie nachdenklich. "Selbst wenn wir mit Wohlstand und Privilegien aufwachsen."