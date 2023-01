1 Madonna hat eine Welttournee angekündigt – mit Stationen in Deutschland (Archivbild). Foto: AFP/ROBYN BECK

US-Pop-Ikone Madonna kündigt eine Welttournee an – und kommt auch nach Deutschland. Hier erfahren Sie, in welchen deutschen Städten die Sängerin wann auftritt.















Link kopiert

US-Pop-Ikone Madonna hat eine mehrmonatige Welttournee angekündigt – auch mit Auftritten in Deutschland. Die 64-Jährige wolle auf der „Celebration Tour“ in 35 Städten weltweit ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren. Das teilte die Sängerin am Dienstag auf ihrer Webseite mit.

Am 15. Juli soll die Tournee im kanadischen Vancouver starten. Dann will Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen. Am 15. November können Fans die Sängerin in Köln live sehen, am 28. November tritt sie in Berlin auf. Die Tour endet am 1. Dezember mit einem Konzert in Amsterdam.

14 Studioalben und sieben Grammys

„Ich freue mich darauf, so viele Songs wie möglich zu entdecken, in der Hoffnung, meinen Fans die Show zu bieten, auf die sie gewartet haben“, wurde Madonna zitiert.

Madonna zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie hat unter anderem 14 Studioalben veröffentlicht und sieben Grammys gewonnen. Zudem trat sie in mehreren Filmen als Schauspielerin auf. Weltberühmt wurde sie etwa mit Songs wie „Like A Prayer“, „Frozen“ und „Vogue“.