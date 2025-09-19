Madonna kündigt neues Dance-Album an

Madonna hat bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Album arbeitet. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung der Platte "Confessions on a Dance Floor". Für dieses Album gewann sie 2005 einen Grammy.
Comeback von Madonna: Die Pop-Legende hat bekannt gegeben, dass sie erneut bei Warner Records unterschrieben hat. Das Plattenlabel hatte sie 1982 unter Vertrag genommen. Gleichzeitig hat sie ein neues Album angekündigt. Darin kehrt sie zurück zu ihren Wurzeln, denn es soll sich bei der neuen Platte um eine Fortsetzung von "Confessions on a Dance Floor" handeln. Das Dance-Album erschien 2004.