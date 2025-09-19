Madonna kündigt neues Dance-Album an

Madonna hat bekannt gegeben, dass sie an einem neuen Album arbeitet. Dabei handelt es sich um eine Fortsetzung der Platte "Confessions on a Dance Floor". Für dieses Album gewann sie 2005 einen Grammy.

Comeback von Madonna: Die Pop-Legende hat bekannt gegeben, dass sie erneut bei Warner Records unterschrieben hat. Das Plattenlabel hatte sie 1982 unter Vertrag genommen. Gleichzeitig hat sie ein neues Album angekündigt. Darin kehrt sie zurück zu ihren Wurzeln, denn es soll sich bei der neuen Platte um eine Fortsetzung von "Confessions on a Dance Floor" handeln. Das Dance-Album erschien 2004.

"Von Anfang an war Warner Records ein echter Partner für mich. Ich bin glücklich, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, und freue mich auf die Zukunft. Musik kreieren, auf das Unerwartete und darauf, vielleicht ein paar notwendige Gespräche anzuregen", so Madonna in einer Pressemitteilung.

Letztes Album kam dieses Jahr raus

Auf Instagram gab sie einen Vorgeschmack auf das Album. "Zurück zur Musik, zurück auf die Tanzfläche. Da, wo alles seinen Ursprung nahm!" Schon im Februar kündigte Madonna an, dass sie an einer Fortsetzung des erfolgreichen Albums arbeite. Nun enthüllte sie zudem, dass es 2026 erscheinen soll.

Die Platte "Madame X" wurde 2019 veröffentlicht. Dieses Jahr erschien ein Remix-Album mit dem Titel "Veronica Electronica".

Reunion mit preisgekröntem Produzenten

Für die Fortsetzung des Albums arbeitet sie mit dem Produzenten und Songwriter DJ Stuart Price. Das Album "Confessions on a Dance Floor" wurde 2005 in der Kategorie "Best Electronic/Dance Album" mit einem Grammy ausgezeichnet.