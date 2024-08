Made by Google 2024: Mehr Leistung und faltbar: Das sind die neuen Google-Smartphones

Im Rahmen des Events Made by Google 2024 haben die Kalifornier ihr neuestes Line-up an Smartphones vorgestellt. Dieses besteht aus gleich vier Geräten - dem Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und Pixel 9 Pro Fold. Bei der Präsentation war die Rede davon, dass es "das größte Update [sei], dass es bisher für die Pixel-Familie gegeben hat".

Das sind Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL

Das Pro-Modell der neuen Pixels ist erstmals in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Während die kleinere Variante mit einem 6,3-Zoll-Display ausgestattet ist, besitzt die XL-Version ein 6,8-Zoll-Display. Neben der Größe des Bildschirms - was Auflösung und Abmessungen beeinflusst - sowie des Akkus (4.700 mAh/5.060 mAh) gibt es hier auf technischer Ebene keine weiteren Unterschiede. Das Pixel 9 Pro ist einfach nur eine kompaktere Version der XL-Variante. Während es sich hier um sogenannte Super Actua-Displays handelt, sind beim Pixel 9 ein Actua-Vollbild-Display mit ebenfalls 6,3 Zoll und ein 4.700-mAh-Akku verbaut.

Lesen Sie auch

Für die drei Geräte wird jeweils eine maximale Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden bei Verwendung eines "Extrem-Energiesparmodus" angegeben. Die Pro-Varianten kommen mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher daher, beim günstigeren Pixel 9 sind es immerhin noch 12 Gigabyte. Alle werkeln zudem mit einem neuen Prozessor, dem Google Tensor G4, dem demnach bisher schnellsten und effizientesten Prozessor in Google-Smartphones. Dieser sei dazu designt, die Nutzung alltäglicher Anwendungen zu verbessern - sei es nun einfach das Browsen im Internet, das Knipsen von Fotos oder das Streamen von Videoinhalten.

Bei den verbauten Kameras setzt Google beim Pixel 9 unter anderem auf ein Zweifach-Rückkamerasystem mit 50-MP-Weitwinkel- und 48-MP-Ultraweitwinkelkamera. Beim Pro und Pro XL kommt jeweils eine 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv hinzu.

In Sachen Design gibt sich die Reihe derweil elegant mit abgerundeten Ecken, polierten Metallseiten und einer matten Glasrückseite. Das Pixel 9 gibt es in den Farben Peony, Wintergreen, Porcelain und Obsidian. Bei den Varianten Pixel 9 Pro und Pro XL sind es Rose Quartz, Hazel, Porcelain und Obsidian.

Viele der Funktionen der Smartphones basieren auf KI-Unterstützung und die Hardware soll gewährleisten, auch auf eine Zukunft mit neuen Vorstößen auf dem Gebiet künstlicher Intelligenz vorbereitet zu sein. Das Unternehmen verspricht Betriebssystem-, Feature- und Sicherheitsupdates für die kommenden sieben Jahre.

Das faltbare Pixel 9 Pro Fold

Der größte Blickfang unter den vorgestellten Geräten ist sicherlich das faltbare Pixel 9 Pro Fold. Das Gerät besitzt ein äußeres Actua-Vollbild-Display und ein sogenanntes Super Actua-Flex-Vollbild-Display mit 204 Millimetern (8 Zoll) auf der Innenseite - das bisher größte eines Google-Smartphones. Das neue Fold lässt sich vollständig ausklappen und das Display ist nach Angaben des Unternehmens 80 Prozent heller als das des Pixel Fold.

Auch hier sind der Tensor-G4-Prozessor und 16 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut, der Akku bringt es auf 4.650 mAh, was demnach in dem bereits erwähnten Energiesparmodus für bis zu 72 Stunden ausreichen soll. Wie bei den anderen Pro-Modellen kommt ein Dreifach-Rückkamerasystem zum Einsatz, das allerdings aus einer 48-MP-Weitwinkelkamera, 10,5-MP-Ultraweitwinkelkamera und 10,8-MP-Kamera mit Teleobjektiv besteht. Erhältlich ist das Smartphone in den Farben Porcelain und Obsidian.

Die Preise

Das Pixel 9 ist das billigste der vorgestellten Geräte und beginnt je nach Speicher-Ausstattung bei einem Betrag von 899 Euro, während des Pixel 9 Pro ab mindestens 1.099 Euro zu haben ist. Beim Pixel 9 Pro XL sind es mit 1.199 Euro noch einmal 100 Euro mehr. Einen deutlichen Sprung gibt es zudem zum Pixel 9 Pro Fold, das erst ab 1.899 Euro erworben werden kann. Alle Geräte können ab sofort vorbestellt werden. Weitere Infos zu den Smartphones gibt es auf Googles hauseigenem Blog.