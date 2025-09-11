Maddie-Verdächtiger wird entlassen – ohne Fußfessel und Ausreisesperre?

Versagen im Fall Maddie McCann? Die Staatsanwaltschaft erhebt keine Anklage gegen den Verdächtigen Christian B. – britische Journalisten wollen ihm aber keine Ruhe lassen.
Nach der Verbüßung einer mehrjährigen Gefängnisstrafe wegen Vergewaltigung steht in der kommenden Woche die Entlassung des deutschen Verdächtigen im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine "Maddie" McCann an. Laut Staatsanwaltschaft gilt der Mittwoch als Stichtag, eine Entlassung an einem anderen Tag gilt allgemein aber als möglich. Offizielle Angaben dazu gibt es unter Verweis auf den Daten- und Persönlichkeitsschutz nicht.