Maddie-Verdächtiger trägt Fußfessel – Reisepass entzogen

Ein normales Leben in Deutschland wird Christian B. wohl nicht mehr führen können, zudem ist die britische Presse hinter ihm her.
Am Ende hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig keinen Haftbefehl wegen des möglicherweise dringenden Tatverdachts im Fall Maddie in der Hinterhand. Manche Beobachter hatten damit gerechnet, dass Christian B. sofort am Gefängnistor wieder festgenommen wird, doch der deutsche Hauptverdächtige im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann ist seit Mittwochmorgen tatsächlich in Freiheit.