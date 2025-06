Madame Tussauds in New York City

1 Winnie Harlow (li.) neben ihrer Wachsfigur in New York City. Foto: Janet Mayer/INSTAR/ddp images

Ein besonderer Moment für Model Winnie Harlow: In New York City wurde ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds enthüllt. Die 30-Jährige erschien passend zu ihrem Ebenbild in einem goldenen Look. Die Vorstellung fand an einem besonderen Tag statt.











Winnie Harlow (30) hat jetzt eine Wachsfigur bei Madame Tussauds in New York City. Am Mittwoch wurde ihr Ebenbild enthüllt und das kanadische Model ließ sich den feierlichen Moment nicht entgehen. Ihr Outfit passte die 30-Jährige dabei an das Werk an.