Madame Lisas Weg zum BDSM: „Jeder Mensch hat etwas in sich, was in die BDSM-Schublade passt“

Die Plochinger BDSM-Expertin Madame Lisa erzählt, wie sie vor über 25 Jahren dazu kam – und wie sie in ihrer Manufaktur nun anderen hilft, ihre Lust an BDSM zu finden und erkunden.
Die Wege zum BDSM sind unergründlich? Nicht ganz. „Viele kommen über den Partner zum ersten Mal in Kontakt mit BDSM“, erklärt Madame Lisa. Die Femdom, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert BDSM praktiziert, lehrt seit mehr als 20 Jahren verschiedenste Techniken, Praktiken und Lustspiele aus der Welt der Unterwerfung und Dominanz in ihrer BDSM Manufaktur in Plochingen. Sie ist Expertin auf dem Gebiet.