Madame Lisas Weg zum BDSM: „Jeder Mensch hat etwas in sich, was in die BDSM-Schublade passt“

Die Plochinger BDSM-Expertin Madame Lisa erzählt, wie sie vor über 25 Jahren dazu kam – und wie sie in ihrer Manufaktur nun anderen hilft, ihre Lust an BDSM zu finden und erkunden.

Die Wege zum BDSM sind unergründlich? Nicht ganz. „Viele kommen über den Partner zum ersten Mal in Kontakt mit BDSM“, erklärt Madame Lisa. Die Femdom, die seit mehr als einem Vierteljahrhundert BDSM praktiziert, lehrt seit mehr als 20 Jahren verschiedenste Techniken, Praktiken und Lustspiele aus der Welt der Unterwerfung und Dominanz in ihrer BDSM Manufaktur in Plochingen. Sie ist Expertin auf dem Gebiet.

Der Partner schafft oft den ersten Zugang zu BDSM Und auch ihr eigener Weg zum BDSM führte über ihren damaligen Freund. „Mit 19 habe ich mich in einen dominanten Mann verknallt“, erinnert sie sich schmunzelnd zurück. Ihre ersten Schritte machte die heute dominant lebende Frau also auf der devoten Seite. „Da ich in einem sehr konservativen Elternhaus groß geworden bin, war alles, was mit Sex zu tun hatte, erst mal sehr spannend“, sagt sie.

Mit ihrem damaligen Partner besuchte die junge Frau ihre ersten BDSM-Partys und lernte die Szene kennen. Im Gegensatz zu heute, wo man sich über Foren oder Plattformen wie Joyclub zusammenfinden kann, fand damals vieles über Kontakte und im Geheimen statt. „Es war alles noch sehr klein, mystifiziert, geheimnisvoll und aufregend“, erinnert die BDSM-Lehrerin an die Zeit vor dem Internet. Auf einer dieser Partys machte sie irgendwann eine schicksalhafte Begegnung: Eine Femdom (eine Frau, die privat dominant lebt) lud sie zum Kaffee bei sich zuhause ein.

Sklaven am Frühstückstisch

„Wir haben am Frühstückstisch gesessen und sie hatte ihre Sklaven da, mit denen sie währenddessen ein bisschen gespielt hat.“ Im BDSM-Kontext bezeichnet „Sklave“ eine Person, die in einem konsensualen Machtverhältnis die Verfügungsgewalt über das eigene Handeln freiwillig an einen dominanten Partner überträgt. Mit „spielen“ ist das Ausüben von BDSM-Praktiken gemeint. „Ich dachte sofort: Das ist ja viel aufregender als die andere Seite. Das möchte ich auch sein.“ Damit war der Grundstein für die dominante Seite Madame Lisas gelegt, die bis heute Bestand hat.

Was sie mittlerweile nach mehr als 25 Jahren Praxis weiß, hat sich die heutige BDSM-Lehrerin dabei mühsam von anderen Femdoms abschauen und ausprobieren müssen. Workshops, wie sie die gelernte Krankenschwester und studierte Pädagogin heute in ihrer BDSM-Manufaktur gibt, gab es damals noch keine. „Im Verlauf der nächsten Jahre hat mir die oben genannte Femdom ganz viel gezeigt und erklärt.“

Trial-and-Error an der Peitsche

Dass davon manche Tipps mehr schlecht als recht waren, hat Madame Lisa erst selbst erfahren müssen. „Gelernt hat man damals nach dem Trial-and-Error-Prinzip“, sagt sie lachend. „Viele praktische Dinge sind am Anfang schiefgelaufen: Etwa, dass man jemanden schlecht gefesselt hatte und er im Moment der größten Lust dann doch aus den Fesseln gefallen ist. Oder dass ich mit der Peitsche dastand und mich ständig gefragt habe, was passiert, wenn ich etwas falsch mache – denn das möchte man ja nicht.“ Auch mit ihrer eigenen Moral hatte die Frau anfangs stark zu kämpfen. „Gerade die ersten zwei Jahre hatte ich damit ganz viel Mühe und habe mich gefragt, warum mir BDSM Lust bereitet, obwohl ich doch ein eigentlich netter Mensch bin.“

In ihren Räumlichkeiten in Plochingen empfängt Madame Lisa Anfänger und Fortgeschrittene, von jung bis alt. Foto: Markus Brändli

Die Erkenntnis, dass diese Gedanken und Unsicherheiten bei BDSM-Neulingen, aber auch Fortgeschrittenen, ganz normal sind, brachte den Stein schließlich ins Rollen: Madame Lisa verband ihr jahrelanges Wissen rund um BDSM mit ihrem pädagogischen und medizinischen Sachverstand und gründete die BDSM Manufaktur als eine Art BDSM-Bildungszentrum. Dort, in einem geräumigen Keller in Plochingen, kitzelt sie aus interessierten Teilnehmern heraus, was in ihnen steckt. „Ich glaube, dass jeder Mensch etwas in sich hat, was man in die BDSM-Schublade packen kann“, sagt die Expertin, „ob es das Augen verbinden ist, auf das man steht, oder der Klaps auf den Po.“ Das Kursprogramm reicht von Einsteigerkursen über Workshops zu Reizführung und Stimulation im BDSM bis hin zu Profi-Praktiken wie medizinischen Spielen oder Needle Play.

„Jetzt bin ich 83 und habe nie etwas gefühlt“

Ganz selten kommen in Madame Lisas Manufaktur auch Menschen, für die sie nicht mehr viel tun kann. „Mein ältester Seminarteilnehmer war 83 Jahre alt. Er hat mir erzählt, dass er sein ganzes Leben damit verbracht hat, nach außen hin alles richtig zu machen, eine Familie zu haben, Häuser zu bauen, beruflich erfolgreich zu sein, sich um alles zu kümmern, was wichtig ist.“ Als sie über ihn berichtet, wird Madame Lisas Stimme ruhig und andächtig. „‚Ich habe mein ganzes Leben lang über BDSM gelesen, aber ich habe nie was erlebt. Jetzt würde ich so gerne etwas fühlen, bin aber 83. Jetzt geht es nicht mehr‘, hat er gesagt. Das hat mich sehr traurig gemacht“, sagt die Expertin und schüttelt den Kopf. „Viele Menschen machen es wie er: Sie haben Fantasien und Lüste, aber trauen sich nicht, reinzugehen.“

Ab und zu besuchen ihre Kurse auch Paare, die sich zwar trauen, ihre Lust in Bezug auf BDSM zu erkunden, deren sexuelle Paardynamik sich jedoch auch als harte Nuss für die BDSM-Pädagogin erweist: „Wenn beide devot sind, sich lieben und in einer monogamen Beziehung sind, dann wird es schwer“, sagt sie und erinnert sich an ein Paar zurück, das sie erst vergangene Woche besucht hat. Was tun? „Da muss man ehrlich sein und schauen, was Priorität hat. Wenn es langfristig so ist, dass man ohne sexuell erfüllte Lust nicht leben kann, dann muss man gehen. Wenn es aber langfristig so ist, dass man ohne den anderen nicht leben möchte, dann muss man vielleicht doch versuchen, die Monogamie aufzulösen.“

Privates Glück zwischen Liebe und Leine

Privat führt Madame Lisa ein polyamores Liebesleben, lebt das in der Manufaktur Gelehrte aus. Seit 21 Jahren an ihrer Seite: Philipp, ein „devoter Sklave und engster Herzensmensch“, wie sie sagt. Auch ein Sklavenpärchen aus Köln gehört seit 15 Jahren zu ihren Partnerschaften, genauso wie Valerie*, eine weibliche Sklavin, mit der sie seit acht Jahren spielt. Von ihrem Langzeit-Lebensgefährten hat sie sich nach 20 Jahren erst kürzlich getrennt, aus Leidenschaftsgründen, wie sie sagt. Auch in BDSM-Langzeitbeziehungen geht halt manchmal das Feuer aus.

„Willst du Gott zum Lachen bringen, mach Pläne“, sagt sie lachend. Denn vor Kurzem verliebte sie sich ungeplant in ihren neuesten Partner, Chris. Den suchte sie eigentlich als Übungsobjekt für ihre Kurse, doch dann kam die Liebe dazwischen. „Hals über Kopf“, schmunzelt sie. Nach einer schweren Rheuma-Erkrankung, die sie fast das Leben gekostet hätte, freut sich die gebürtige Kölnerin jetzt wieder ausgehen zu können, zu tanzen, das Leben auszukosten und appelliert mit Nachdruck an Menschen, sich einen Ruck zu geben und ihre Lust zu erkunden: „Geht Frösche küssen!“, sagt sie bestimmt. Denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

*Name von der Redaktion geändert