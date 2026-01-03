«Mad Max»-Star: Mel Gibson wird 70 - Zwei Jesus-Filme geplant

Von «Mad Max» zum sogenannten Mad Mel? Oscar-Preisträger Mel Gibson hat eine Karriere mit Highlights, Abstürzen und Comebacks. Mit 70 kehrt der Trump-Anhänger zu einem Lieblingsgenre zurück.
Los Angeles - Über die neue Rolle von Mel Gibson in Hollywood ist nicht viel bekannt. Der Oscar-Preisträger, der am 3. Januar 70 Jahre alt wird, war vor einem Jahr von US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit Sylvester Stallone und Jon Voight zum Hollywood-Sonderbotschafter berufen worden. "Diese drei sehr talentierten Personen werden meine Augen und Ohren sein" und ihm dabei helfen, Hollywood "wieder größer, besser und stärker zu machen, als es jemals zuvor war", schrieb Trump im vorigen Januar auf seiner Online-Plattform Truth Social. Gibson zeigte sich damals überrascht, aber willig: "Meine Pflicht als Bürger ist es, jede Hilfe und Expertise zu geben, die ich kann", erklärte er.