Bereits 1980 erschien der erste Film der Mad-Max-Reihe in Deutschland, damals mit Mel Gibson in der Hauptrolle als Max Rockatansky. Der erste Film spielt in einer nahen Zukunft, in der die Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs steht. Max, ein Polizist in Australien, kämpft gegen eine Motorradgang, die Terror verbreitet. Der Film ist bekannt für seine intensiven Verfolgungsjagden und Stunts.

In den 80er Jahren erschienen drei Mad-Max-Filme. Obwohl Regisseur George Miller einen vierten Teil ebenfalls bereits in den 80er Jahren plante, wurde dieser erst 2015 veröffentlicht. 2024 erschien mit „Furiosa“ eine weitere Mad-Max-Auskopplung, die sich zum ersten Mal nicht um Max Rockatansky dreht, sondern um die titelgebende Figur Furiosa.

Die Mad-Max-Filme erschienen in folgender Reihenfolge:

Mad Max (1979)

Mad Max II – Der Vollstrecker (1981)

Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel (1985)

Mad Max: Fury Road (2015)

Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Sie können die Filme in dieser Reihenfolge schauen und werden den Handlungen problemlos folgen können. Wenn Sie die Filme aber in der inhaltlich richtigen Reihenfolge sehen möchten, dann wählen Sie folgende Reihenfolge:

1 | Mad Max

In einer nahen Zukunft steht die Gesellschaft kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Die Zivilisation ist zerfallen, die Ordnung ist brüchig und das Gesetz wird von brutalen Motorradgangs herausgefordert. In diesem Chaos versucht eine kleine Gruppe von Polizisten, die "Main Force Patrol" (MFP), das Gesetz aufrechtzuerhalten. Einer dieser Polizisten ist Max Rockatansky, gespielt von Mel Gibson, dem diese Rolle damals zum Durchbruch verhalf.

2 | Mad Max II – Der Vollstrecker (1981)

OT: Mad Max 2: The Road Warrior

Die Handlung des zweiten Films setzt ungefähr drei Jahre nach den Ereignissen von „Mad Max“ ein. Die Fortsetzung zeigt eine weiter fortgeschrittene post-apokalyptische Welt, in der Benzin eine wertvolle Ressource geworden ist. Max wird zum Helden wider Willen, der einer Gemeinschaft von Überlebenden hilft, eine Horde von Plünderern abzuwehren. In der International Movie Database (IMDB) ist der zweite Teil der am besten bewertete Teil der ursprünglichen Trilogie.

3 | Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel (1985)

OT: Mad Max Beyond Thunderdome

In „Jenseits der Donnerkuppel“ trifft Mel Gibson als Max auf Tina Turner als Aunty Entity, der Anführerin von Bartertown, einer improvisierten Stadt in der Wüste. Hierhin verschlägt es Max auf der Suche nach einem gestohlenen Fahrzeug und seinen Vorräten. Der Film spielt etwa 15 Jahre nach „Der Vollstrecker“.

4 | Furiosa: A Mad Max Saga (2024)

Laut George Miller spielt Furiosa „wahrscheinlich“ nach Mad Max Beyond Thunderdome (1985), aber das Mad Max-Franchise hat „keine strenge Chronologie“. Der erste Trailer des Films, der am 30. November 2023 veröffentlicht wurde, bestätigte, dass Furiosa „45 Jahre nach dem Zusammenbruch“, also nach „Der Vollstrecker“ spielt. In Hinblick auf die anderen Filme und die Figur des Max Rockatansky macht es aber keinen Sinn, den Film an die dritte Stelle zu setzen. George Miller selbst sagte, dass Furiosa – so wie alle anderen Filme auch – eine Episode sind, in der wir diese Welt besuchen. Er habe keine der Geschichten in einem chronologischen Zusammenhang geschrieben. Mit Hinblick auf die anderen Filme, kann man „Furiosa“ aber durchaus an 4. Stelle des Franchise setzen.

5 | Mad Max: Fury Road (2015)

In „Fury Road“ wird Max – gespielt von Tom Hardy – vom tyrannischen Immortan Joe gefangen genommen und als „Blutbeutel“ benutzt, um einen War Boy am Leben zu halten. Imperator Furiosa, deren Vorgeschichte in „Furiosa“ erzählt wird, flieht gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen, die von Immortan Joe als Gebärmaschinen missbraucht wurden, in die Wüste. Als Immortan Joe mit seinen War Boys die Verfolgung aufnimmt, muss Max gezwungenermaßen mitkommen… Die Handlung des Films spielt nach „Jenseits der Donnerkuppel“ und nach „Furiosa“. Ein genauer zeitlicher Rahmen ist nicht bekannt.

In welcher Reihenfolge Sie die Filme auch schauen: Die Mischung aus gewaltiger Action, post-apokalyptischer Welt, aufwendigen Sets, Kostümen und Fahrzeugen und minimalistischen Dialogen macht sicherlich jeden Mad-Max-Film zu einem sehenswerten Erlebnis.