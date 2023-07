Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen, doch Macron hat seine Reise wegen Krawallen in Frankreich verschoben. Die Reaktionen darauf fallen allesamt ähnlich aus.

Nach der Absage des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Ludwigsburgs enttäuschter Oberbürgermeister Verständnis für die Entscheidung gezeigt. „Es herrscht große Enttäuschung, aber auch großes Verständnis“, sagte Matthias Knecht (parteilos) am Samstag der „Ludwigsburger Kreiszeitung“. „Ich glaube, dass das eine kluge Entscheidung ist“, sagte er weiter.

In Ludwigsburg sollte Macrons Staatsbesuch am Montag eigentlich beginnen. Nun hofft Knecht, dass die Barockstadt auch bei dem verschobenen Termin eine Station sein wird. Dort hatte in den vergangenen Wochen ein Team von rund 200 Menschen den Staatsbesuch vorbereitet und organisiert.

Was in Ludwigsburg geplant war

Eigentlich sollte Macron am Montag in Begleitung seiner Frau Brigitte mit militärischen Ehren von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Ludwigsburger Schlosshof empfangen werden. Vorgesehen war auch die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts (dfi) im Ludwigsburger Forum. Bereits am Sonntagabend wollte Macron in Marbach am Neckar das Literaturmuseum besuchen. Weitere Stationen des Besuchs wären am Montag Berlin und am Dienstag Dresden gewesen.

Wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich hatte der Präsident seinen bis Dienstag geplanten Staatsbesuch allerdings verschoben. Es wäre der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren gewesen.

So äußert sich Kretschmann

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bedauert zwar die Absage des Staatsbesuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wegen der anhaltenden Krawalle in Frankreich. Er zeigt aber ebenfalls volles Verständnis für die Entscheidung: „Es ist absolut nachvollziehbar, dass Präsident Macron in dieser Lage in Frankreich sein muss und seinen Besuch verschiebt“, sagte der Grünen-Politiker am Samstag.

In den vergangenen Monaten habe Europa eindrucksvoll bewiesen, dass es zusammenstehe, wenn es darauf ankomme. „Das gilt für Deutschland und Frankreich in ganz besonderer Weise und der Besuch von Präsident Macron sollte genau das untermauern“, sagte Kretschmann.

Auch Dresden hatte Vorbereitungen getroffen

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte sich verständnisvoll. „Dass der Staatsbesuch des französischen Präsidenten Macron verschoben wird, ist bedauerlich und zugleich verständlich“, teilte der CDU-Politiker über Twitter mit. Die Entscheidung sei richtig und nachvollziehbar, „der innere und soziale Frieden in Frankreich hat Priorität“.

Für den Besuch Macrons waren auch in Dresden bereits zahlreiche Vorbereitungen getroffen worden. Vor der Frauenkirche wollte er eine Grundsatzrede zu den deutsch-französischen Beziehungen halten. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wollte Macron eine kleine Stadtführung bieten.