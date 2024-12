Machtkampf in Südkorea: Sükoreas Präsident sieht rot

1 Wie lange kann sich der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol noch im Amt halten? Foto: dpa/Uncredited

Völlig unverhofft wandte sich Yoon Suk Yeol am Donnerstag an sein Volk. Doch was die Leute vor den Fernsehschirmen zu sehen bekamen, war keineswegs ein reumütiger Präsident, der sich für die größte Staatskrise der letzten Jahrzehnte entschuldigen würde. Ganz im Gegenteil: Der 63-Jährige ging vollständig in den Angriffsmodus über. Mit selbstbewusster, firmer Mine verteidigte er seine Entscheidung von letzter Woche, das Kriegsrecht über Südkorea verhangen zu haben. Er hätte die demokratische Ordnung schützen müssen, sagte Yoon. Die Opposition hätte mit ihren Blockaden die Regierungsarbeit lahmgelegt. Und gegen Ende seiner Rede fügte Yoon einen schicksalshaften Satz an, der wohl schon bald in Südkoreas Geschichtsbücher eingehen wird: „Ich werde bis zum Ende kämpfen“.