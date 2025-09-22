Machtkampf in der Türkei: Hexenjagd gegen Erdogans Gegner

Der türkische Oppositionsführer Özgür Özel behauptet sich als hartnäckiger Widersacher des autokratischen Präsidenten. Er nennt ihn einen „Junta-Chef“.
Der türkische Oppositionsführer Özgür Özel hat in den letzten Monaten viel durchgemacht. Sein Präsidentschaftskandidat Ekrem Imamoglu und Dutzende andere Politiker seiner Partei CHP wurden ins Gefängnis gesteckt, einige Bürgermeister wechselten unter diesem Druck zur Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Doch Özel erweist sich als hartnäckiger Gegner des Präsidenten. Er bringt bei regelmäßigen Protestkundgebungen hunderttausende Menschen auf die Straßen und greift Erdogan als „Junta-Chef“ an.