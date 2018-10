Machtkampf in der CDU Die Füchsin nutzt das letzte Loch

Von Christoph Reisinger 29. Oktober 2018 - 18:52 Uhr

Nach 18 Jahren zieht sich Angela Merkel vom CDU-Vorsitz zurück – kann sie ihre Kanzlerschaft noch retten? Foto: dpa

Angela Merkels Rückzug vom CDU-Vorsitz verschafft ihr neuen Spielraum, ebenso ihrer Partei – nur wofür? Das fragt sich unser Kommentator Christoph Reisinger.

Berlin - Sie ist und bleibt eine politische Füchsin. Angela Merkel hat mit ihrer Ankündigung, als CDU-Chefin das Feld zu räumen, die mutmaßlich allerletzte Gelegenheit genutzt, sich zumindest die Chance auf einen selbst bestimmten Abgang zu wahren. Gleich nach der Landtagswahl in Hessen, an deren Ende ein weiteres niederschmetterndes CDU-Ergebnis steht.

Merkels Versicherung, ihre Entscheidung für diesen überfälligen Schritt sei viel früher gefallen – geschenkt. Da will sie halt die Deutungshoheit wahren. Entscheidend ist ihre Ein- und Weitsicht, dass sie sich vom Negativtrend nicht mehr löst: vom Autoritätsschwund innerhalb der Union, dessen sinnfälligster Ausdruck die Abwahl ihres Vertrauten Volker Kauder von der Fraktionsspitze war. Vom Irrlichtern der SPD, die nach einem Jahr Koalition immer noch nicht weiß, ob sie Regierungspartei oder lieber Opposition sein will. Von den Querschüssen des Ichichichund­ich-Politikers Horst Seehofer. Und vom Einnisten der völkischtümelnden AfD weit rechts der Union.

An Jens Spahn scheiden sich die Geister

Spannend wird, wie die CDU ihren neuen Spielraum nutzt. Läuft es auf die erste Kampfabstimmung um den Vorsitz seit Barzel kontra Kohl 1971 hinaus? Mit zwei Kandidaten aus dem mit Abstand größten Landesverband Nordrhein-Westfalen – das ließe auch der Saarländerin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Außenseiterchance – oder nur einem? Und welchem?

An NRW-Ministerpräsident Armin Laschet würde kaum ein Weg vorbeiführen. Der hat gezeigt, dass er Wahlen gewinnen kann, aber er hat noch kein eindeutiges In­teresse am Vorsitz angemeldet. An Gesundheitsminister Jens Spahn scheiden sich die Geister wie an wenigen anderen Top-Christdemokraten. Das birgt mindestens so viele Risiken wie Chancen. Kramp-Karrenbauers größter Nachteil wäre ihre Nähe zu Merkel. Schließlich herrscht Wechselstimmung.

Schwarz-Rot wird nicht bis 2021 durchhalten

Also womöglich doch Friedrich Merz, einst Chef der Unionsfraktion im Bundestag? Seine Rückkehr von der Auswechselbank stünde für eine Art Schäfergümbelisierung der CDU: Die bekäme einen Chef, der das Zeug hat, den Laden zusammenzuhalten, und das Herz einiger Funktionäre wärmt. Aber halt nicht das von Wählern.

Die spannendste Frage ist: Wer folgt Merkel in der Kanzlerschaft und wann? Schwarz-Rot wird, das steht nun fest, nicht bis 2021 durchhalten. Zweifelt sie schon am Sinn ihrer Treue zu Merkel, so wird sich die SPD gewiss nicht zur Steigbügelhalterin einer neuen CDU-Chefin oder eines -Chefs machen, der 2021 gegen die SPD antritt, um Kanzler zu werden. Umso mehr kommt es für die Union auf einen Führungswechsel an , mit dem sie die Trendwende aus eigener Kraft schafft.

