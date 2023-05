Thomas Hitzlsperger will Präsident Claus Vogt stürzen

1 Thomas Hitzlsperger (links) will Claus Vogt aus dem Präsidentenamt drängen. Foto: Baumann/Montage: Ruckaberle

Der Vorstandsvorsitzende wirft dem Präsidenten unter anderem Geldverschwendung in der Aufklärung der Datenaffäre und die Blockade der sportlichen Entwicklung durch zögerliche Entscheidungen vor. Und will nun selber Präsident des VfB Stuttgart werden.









Stuttgart - Silvesterböller sind in diesem Jahr auch rund um das rote Clubhaus des VfB Stuttgart an der Mercedesstraße nicht gestattet. Dafür war es eine Nachricht mit extremem Knalleffekt, die der AG-Boss Thomas Hitzlsperger am vorletzten Tag des Corona-Jahres 2020 im Alleingang zündete.