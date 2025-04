Machtkampf am Bodensee: AfD-Kreisverband zerlegt sich

Machtkampf am Bodensee

1 Auch in der AfD hat Alice Weidel nicht nur Freunde. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

In Konstanz ist der gesamte AfD-Kreisvorstand zurückgetreten. Hintergrund ist offenbar auch ein Machtkampf zwischen Befürwortern und -Gegnern von Bundeschefin Alice Weidel.











Die AfD im Kreis Konstanz tut einmal wieder das, was sie am besten kann: streiten. Wie der Co-Landesvorsitzende Markus Frohnmaier bestätigte, ist der gesamte Kreisvorstand mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Hintergrund ist eine Klage von Mitgliedern gegen die Gültigkeit der Vorstandswahlen vom vergangenen Sommer vor einem Parteischiedsgericht. Wie Frohnmaier betonte, habe das Parteigericht in dem Fall aber noch kein Urteil gefällt.