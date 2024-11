Machte Trennung im März öffentlich: Julian Claßen ist wieder vergeben

1 Julian Claßen hat seine neue Partnerin auf Instagram präsentiert. Foto: imago/Future Image / Nicole Kubelka

Julian Claßen hat sein Liebesglück mit seinen Instagram-Followern geteilt. Weniger als ein Jahr nach der Trennung von seiner Ex-Freundin ist er frisch verliebt.











Julian "Julienco" Claßen (31) ist wieder in festen Händen. Der Ex-Freund von Bianca "Bibi" Heinicke (31) teilte auf Instagram Fotos und ein Video mit seiner neuen Freundin, die ihrem Profil nach den Namen Palina trägt. Mit ihr zeigt sich Julian im ersten Schnappschuss in einem Restaurant: Das frisch verliebte Paar stößt mit zwei Drinks an, während es sich gegenseitig anstrahlt.