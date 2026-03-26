Macht mir keine Sorgen: Politik? Bruce Springsteen ist es egal, wenn sich Fans abkehren

Mit Überzeugung positioniert sich Bruce Springsteen gegen die Trump-Regierung und das Vorgehen von ICE. Auch seine anstehende Tour soll politisch werden. Dass er somit wohl auch einige Fans verliert, ist irrelevant für den Musiker.
Bei so manchem US-Amerikaner, der einst die Musik von Bruce Springsteen (76) gefeiert hat, werden Klassiker wie "Born in the U.S.A." wohl nicht mehr laut aus den Lautsprechern schallen. Dem legendären Rockmusiker ist es aber vollkommen egal, wenn er aufgrund seiner Haltung gegen die Regierung Donald Trumps (79) und das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE Fans verliert.