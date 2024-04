Was bedeutet der Macheten-Vorfall für die EM?

1 Die Polizei hat beim Frühlingsfest schnell gehandelt – weil die brenzlige Lage früh erkannt wurde. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Auftritt eines 19-Jährigen mit Machete in der Menschenmenge des Frühlingsfests ist glimpflich ausgegangen. Auch dank Videoüberwachung, die in Stuttgart zum Fußball-Großereignis noch wichtiger werden soll.











Hat die Videoüberwachung auf dem Cannstatter Wasen Schlimmeres verhindert? Der Zwischenfall mit einem 19-Jährigen, der am Samstagabend mit einer Machete auf dem Frühlingsfest aufgetaucht war, wirft auch ein Schlaglicht auf die anstehende Fußball-EM mit Spielen in Stuttgart. Die Videoüberwachung auf dem Schlossplatz, bisher nur nachts und an den Wochenenden aktiviert, soll bei der EM ausgeweitet werden. „Die Abstimmungen sind aber noch nicht final“, bestätigt Polizeisprecher Jens Lauer die Planungen.