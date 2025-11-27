Macherinnen des Podcasts „dreißig“: „Die Dreißig fühlt sich an wie eine Deadline fürs ganze Leben“

Um den dreißigsten Geburtstag herum beginnt für viele der Druck: Alles muss gleichzeitig passieren. Die Macherinnen des Podcasts „dreißig“ haben eine Anti-Checkliste geschrieben.
Hochzeit, Haus, Kind, Karriere – und das alles um die 30. Für viele bedeutet das Stess. In dem Podcast „dreißig“ sprechen Clare Devlin, Katrin Feuerstein und Christina Calaminus regelmäßig genau darüber. Ihr im Oktober erschienenes Buch „30 Dinge, die du mit 30 nicht erreicht haben musst“ ist bereits ein Bestseller. Im Interview verraten die Autorinnen, warum sie inzwischen entspannter mit dem Druck umgehen, ob Männer den auch spüren und warum sie die Dreißiger besser finden als die Zwanziger.