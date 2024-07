Macher einst auf den Leonberger Bühnen: In Wacken singt der Landgasthof beim Karaoke mit

In Wacken singt der Landgasthof beim Karaoke mit

1 Karaoke, aber richtig: Elmar Jäger (links) und Pierre Seidel Foto: privat (MKM Press)

Pierre Seidel, in Leonberg wohlbekannt, und Elmar Jäger reisen mit ihrem „Metal Karaoke Massacre“ zum großen Festival in den Norden. In drei Nächten dürfen die Besucher ihre Lieder aus allen möglichen Genres wählen.











Link kopiert



„Das Metal Karaoke Massacre ist mehr als nur ein Event – es ist die ultimative Gelegenheit, selbst zum Rockstar zu werden.“ Das verkünden Pierre Seidel und Elmar Jäger via Instagram. Die Worte stehen unter einer ganz besonderen Ankündigung: Ihr „Metal Karaoke Massacre“ wird in diesem Jahr zum ersten Mal beim Wacken Open Air dabei sein, das vom 31. Juli bis 3. August in Schleswig-Holstein über die Bühne geht – und das eines der weltweit größten Festivals für Heavy-Metal-Fans fast jeglicher Couleur ist.