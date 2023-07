8 Eine Leichtbaubrücke, die neben den Otto-Hirsch-Brücken verläuft, würde Fußgängern die Neckarüberquerung erleichtern und die Aufenthaltsqualität steigern. Foto: Mathias Kuhn

Die Vision einer attraktiven Fußverbindung über den Neckar bei Hedelfingen kann real werden. Eine Leichtbaubrücke parallel zu den Otto-Hirsch-Brücken macht’s möglich.









Hedelfingen - Seit Jahrzehnten fordern die Hedelfinger und Obertürkheimer einen Spazierweg am Neckar sowie eine attraktive Fußwegverbindung zwischen den beiden Stadtbezirken. Jetzt könnte der Wunsch in Erfüllung gehen. Eine aktuelle Studie belegt, dass eine Leichtbaubrücke über den Neckar, die parallel zu den Otto-Hirsch-Brücken verläuft, technisch und finanziell sowie zeitnah machbar wäre. Die leichte, angekoppelte Grünbrücke wäre ein Mosaikstein für eine Zukunftsvision, wie die beiden Neckarvororte näher an den Fluss rücken können.