Ungewöhnliches Crossover: Der britische Superstar Ed Sheeran trifft auf Marvels Donnergott Thor. Ein entsprechendes Wandgemälde stellt der Sänger mit Hollywoodstar Chris Hemsworth nach.
In Comics ist alles möglich, auch dass auf einmal der britische Sänger Ed Sheeran (35) gegen Marvels Version des Donnergottes Thor im Armdrücken antritt. Zusammen mit dem australischen Hollywoodstar Chris Hemsworth (42), der seit Jahren Thor auf der großen Leinwand verkörpert, stellte Sheeran ein derartiges Bild jetzt nach.