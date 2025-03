Macaulay Culkin: Ungewöhnlicher Hochzeitsantrag für Brenda Song

Bereits über drei Jahre sind Macaulay Culkin (44) und Brenda Song (36) verlobt, ihr Privatleben halten die beiden ehemaligen Kinderstars aber so weit es geht aus der Öffentlichkeit heraus. In einem neuen Interview mit "The Sunday Times" hat Brenda Songs nun allerdings ein paar Einblicke in die Beziehung der beiden gegeben. Darunter auch, mit welcher kreativen Aktion ihr Verlobter ihr den Antrag gemacht hat.

Demnach fand die Verlobung an Weihnachten 2021 statt und begann mit ziemlich vielen, unbedachten Geschenken: "Er schenkte mir einen Haufen wirklich seltsamer Geschenke, etwa 21 einzeln verpackte Gartenzwerge, was ich für einen Scherz hielt, weil wir so viele in unserem Garten hatten", erinnert sich Song. "Ein anderes Geschenk war eine Kiste mit Amazon-Sachen, die ich für ihn zurückgeben wollte. Ich sagte: 'Ich verstehe diesen Witz nicht.'"

"Wir sind große Kinder"

Das letzte Geschenk war ein Brief, den ihr der gemeinsame Sohn Dakota geschrieben hatte: "Papa macht so schlechte Geschenke, hier ist etwas Besseres für Mama". Dann sei Culkin vor ihr auf die Knie gegangen und hätte ihr einen Antrag gemacht. "Er sagte: 'Ich wollte deine Erwartungen herunterschrauben'. Was er auch getan hatte. Aber es war sehr süß und sehr typisch für uns. Wir sind große Kinder."

In dem Gespräch schwärmt die Schauspielerin von ihrem Verlobten: "Er ist gut darin, mich an einem schlechten Tag aufzumuntern". So schenke er ihr beispielsweise ihre Lieblingssüßigkeit, Blumen oder kümmere sich um die Kinder, sodass sie ausschlafen kann. Auch beim Streiten scheinen die beiden ähnlich zu ticken: "Was soll das bringen? Durch Schreien kann ich meinen Standpunkt nicht besser vermitteln, und ihm geht es genauso", findet Song. Stattdessen verlegt das Paar seine Diskussionen auf die Zeit, wenn die Kinder im Bett sind, dann "ist das unsere gemeinsame Zeit und wir reden."

Es sollte nur eine Affäre sein

Die Liebe der Schauspielenden hatte als Affäre begonnen, verrät Song zudem. "Als wir uns kennenlernten, war keiner von uns auf der Suche nach einer Beziehung", erinnert sie sich an das Kennenlernen 2019 am Set von "Changeland". "Wir hatten eine Menge Freizeit, in der wir einfach nur abhingen und ich dachte: 'Wird er mein bester Freund am Set sein? Fantastisch!' Und dann habe ich mich in ihn verknallt und dachte: 'Wird er meine erste Affäre sein?'" Beim Rückflug hätte sie sich mit den Worten "Wir sehen uns nie wieder!" von Culkin verabschiedet. "Aber aus dieser Affäre wurden acht Jahre und zwei gemeinsame Kinder."

Im April 2021 kam das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt. Im Dezember desselben Jahres verlobten sie sich, 2022 wurde ihr zweites Kind geboren. Ein Hochzeitstermin steht noch aus.