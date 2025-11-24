Macaulay Culkin: Seine Kinder wissen nicht, dass er Kevin ist

Macaulay Culkin wurde durch "Kevin - Allein zu Haus" zur Ikone der 90er. Heute schaut der Schauspieler den Weihnachtsklassiker mit seinen Söhnen Dakota und Carson - doch die haben keine Ahnung, dass Papa der berühmte Kevin ist.
Für Millionen Menschen gehört "Kevin - Allein zu Haus" zur Weihnachtszeit wie Plätzchen und Christbaum. Der Film machte Macaulay Culkin (45) 1990 zum Megastar - und offenbar läuft der Klassiker auch im Hause Culkin rauf und runter. Das Besondere dabei: Seine Söhne Dakota (4) und Carson (3), die er mit seiner Verlobten Brenda Song (37) hat, erkennen ihren eigenen Vater auf der Leinwand nicht.