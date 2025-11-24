Macaulay Culkin: Seine Kinder wissen nicht, dass er Kevin ist

Macaulay Culkin wurde durch "Kevin - Allein zu Haus" zur Ikone der 90er. Heute schaut der Schauspieler den Weihnachtsklassiker mit seinen Söhnen Dakota und Carson - doch die haben keine Ahnung, dass Papa der berühmte Kevin ist.

Für Millionen Menschen gehört "Kevin - Allein zu Haus" zur Weihnachtszeit wie Plätzchen und Christbaum. Der Film machte Macaulay Culkin (45) 1990 zum Megastar - und offenbar läuft der Klassiker auch im Hause Culkin rauf und runter. Das Besondere dabei: Seine Söhne Dakota (4) und Carson (3), die er mit seiner Verlobten Brenda Song (37) hat, erkennen ihren eigenen Vater auf der Leinwand nicht.

Bei einem Auftritt im Rahmen seiner "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin"-Tour plauderte der Schauspieler aus dem Nähkästchen. Seine Jungs würden den Film "oft" schauen, hätten aber noch nicht realisiert, dass der freche Kevin McCallister ihr Dad ist. "Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin", verriet Culkin laut "People".

Die Illusion soll anhalten

Zu seiner Verteidigung führte der ehemalige Kinderstar an, dass seine Söhne ja erst "drei und vier Jahre alt" seien. Er hoffe, "diese Illusion so lange wie möglich aufrechtzuerhalten". Doch der ältere Dakota beginnt offenbar bereits, eins und eins zusammenzuzählen.

Culkin erinnerte sich an einen Abend, als er seinen Sohn ins Bett brachte. Dakota habe angefangen, Fragen über seine Geschwister zu stellen. Als Culkin ihm daraufhin ein Familienfoto zeigte, folgte die verräterische Reaktion: Dakota habe ihn angeschaut und gesagt: "Das Kind sieht aus wie Kevin." Der Schauspieler lenkte schnell ab - die Tarnung sollte noch ein bisschen halten.

Zwei Kevins unter einem Dach

Doch damit nicht genug: Culkin ist offenbar nicht der einzige Kevin im Haushalt. Sein Ältester halte sich nämlich selbst für den Filmhelden und reklamiere dessen Heldentaten für sich. So habe er seinen Sohn gefragt: "'Erinnerst du dich, als du die Einbrecher rausgeworfen hast?' Und er so: 'Jep.' 'Du bist die Treppe runtergerutscht?' - 'Aber sicher'", erzählte Culkin amüsiert. Seine Reaktion: "Du Lügner! Das war ich!"

Der Schauspieler genießt es, den Weihnachtsklassiker mit seinen Kindern zu erleben. Er stellt sogar Szenen mit ihnen nach - so hätten er und Dakota bereits gemeinsam Kevins legendäre Tanzbewegungen aufgeführt. "Ja, ich liebe es wirklich, diesen Film mit meinen Jungs zu schauen", schwärmte Culkin.