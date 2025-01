Ist die Apple-TV+-Serie "Servant", bei der Regisseur M. Night Shyamalan (54) leitender Produzent war, von einem recht wenig bekannten Film aus dem Jahr 2013 abgekupfert? Dieser Frage wird vor Gericht nachgegangen. Für den Streamingdienst und Shyamalan könnte es teuer werden.

81 Millionen Dollar für einen unbekannten Film?

Die Regisseurin Francesca Gregorini (56) behauptet laut eines Berichts des Branchenmagazins "Variety", dass Shyamalan und Apple sich an Schlüsselelementen ihres Films "The Truth About Emanuel" bedient haben sollen. Sie fordere deshalb eine Zahlung in Höhe von 81 Millionen US-Dollar. Der Anwalt Gregorinis habe den Geschworenen während seines Eröffnungsplädoyers im kalifornischen Riverside Ausschnitte aus beiden Produktionen gezeigt. "Dies ist ein einfacher Fall", habe er erklärt: "Ohne 'Emanuel' gäbe es kein 'Servant'."

Die Verteidigung sieht dies natürlich anders. Eine Anwältin Shyamalans, der demnach vor Gericht erschienen ist und zu einem späteren Zeitpunkt auch aussagen soll, behauptete, dass Serienschöpfer Tony Basgallop (56) an der Idee für "Servant" schon lange vor dem Erscheinen des Films gearbeitet habe. Gregorini wolle sich bereichern: "Sie verlangt 81 Millionen Dollar für Arbeit, die sie nicht geleistet hat."

Die Regisseurin hatte bereits 2020 geklagt, der Fall wurde jedoch zunächst abgewiesen, bevor er 2022 wieder aufgenommen wurde. "The Truth About Emanuel" mit Jessica Biel (42) und Kaya Scodelario (32), der 2013 erschienen ist, soll zumindest im Kino nicht sonderlich erfolgreich gewesen sein. Die Verteidigung habe Belege vorlegen können, laut derer der Film in Los Angeles damals ganze 226 Dollar eingespielt habe. In Philadelphia seien es sogar nur neun Dollar, von einem einzigen Kinobesucher, gewesen.

In "Servant" sind unter anderem "Harry Potter"-Star Rupert Grint (36) und Lauren Ambrose (46) zu sehen. Es wird dem Bericht zufolge erwartet, dass der Prozess rund zwei Wochen dauert.