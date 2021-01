1 Botschafterin eines jungen und besseren Amerika: die Lyrikerin Amanda Gorman Foto: dpa

Mit ihrem Gedicht „The Hill We Climb“ erregte die junge Lyrikerin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden weltweites Aufsehen. Bald liegen ihre Werke auch in deutscher Sprache vor.

Stuttgart - Der Verlag Hoffmann und Campe hat sich die Rechte für die deutschsprachigen Ausgaben der Bücher der Lyrikerin und Aktivistin Amanda Gorman gesichert. Die autorisierte deutsche Fassung von „The Hill We Climb“, dem Gedicht, das Amanda Gorman bei der Amtseinführung des 46. Präsidenten der USA, Joe Biden, vortrug, erscheint am 17. März. Am 22. September folgt der Lyrik-Band „The Hill We Climb and Other Poems“.

Wirkungsmacht eines Gedichts

Amanda Gormans Auftritt war beeindruckend. Barack Obama und Oprah Winfrey und viele andere haben gratuliert. Ihr Gedicht handelt davon, die unterschiedlichen Kulturen und Traditionen des Landes wieder zusammenzuführen, beschwört die heilende Kraft der Demokratie gegen ihre Feinde und blickt in eine bessere Zukunft, als die, die ihr hinterlassen wurde. Tim Jung, der Verleger von Hoffmann und Campe, würdigt die Autorin nicht nur als Botschafterin eines jungen und besseren Amerika. Sie habe der ganzen Welt vor Augen geführt, welche ungeheure Schönheit, Kraft und Wirkungsmacht einem Gedicht innewohnen kann.