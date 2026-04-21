Lyriden über dem Südwesten: Sternschnuppen-Show über Baden-Württemberg – Wie sie besonders gut zu sehen ist

Bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde: Der Schwarm der sogenannten Lyriden sorgt für ein nächtliches Himmelsschauspiel. Warum sich ein Ausflug aufs Land besonders lohnen könnte.
In der Nacht zum Donnerstag (23. April) ist der Sternschnuppenschwarm der Lyriden in seiner stärksten Form über Baden-Württemberg unterwegs - und Himmelsgucker kommen voll auf ihre Kosten. „Die Nacht wird sternenklar“, verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD). „Wir erwarten perfekte Bedingungen für eine optimale Beobachtung.“