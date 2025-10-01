Einst sang Keith Urban (57) in seinem Lied "The Fighter" über die frühe Phase seiner langjährigen Beziehung mit Nicole Kidman (58). Nachdem bekannt wurde, dass die Schauspielerin die Scheidung eingereicht haben soll, fällt ein vor wenigen Tagen auf Instagram von der Musikerin Maggie Baugh veröffentlichter Clip auf. Urban singt darin nicht mehr über Kidman.

Keith Urban wird nicht mehr zum Kämpfer In dem kurzen Video steht der Country-Sänger neben Baugh auf der Bühne und performt "The Fighter". Den Song hat er ursprünglich mit Carrie Underwood (42) aufgenommen. Darin heißt es für gewöhnlich: "Wenn sie versuchen, dich zu kriegen, Baby, werde ich der Kämpfer sein." Auf der Bühne sang er jedoch nun stattdessen: "Wenn sie versuchen, dich zu kriegen, Maggie, werde ich dein Gitarrenspieler sein." Im beigefügten Kommentar fragt jene schon fast ungläubig: "Hat er das gerade gesagt?"

Damit scheint Urban zumindest in Teilen eine anonyme Quelle zu bestätigen, die mit dem US-Magazin "People" gesprochen hat. "Ihre Trennung wird dramatisch", sagte der Insider kürzlich. Kidman soll sich "verletzt und betrogen" fühlen. "Sie wollte ihre Ehe retten und glaubte, dass es noch möglich wäre. Doch es sieht so aus, als sei er längst weitergezogen." Außerdem hatte das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, dass Urban schon eine neue Partnerin haben soll. "Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist", wurde aus Kidmans Umfeld zitiert. In Nashville wisse jeder Bescheid.



Urban hatte ursprünglich die Beziehung von ihm und Kidman in dem Song thematisiert, wie er 2017 laut "People" erklärte. "Das Schreiben des Liedes ging sehr schnell, weil ich buchstäblich nur an Nic und mich dachte, an unsere Beziehung am Anfang und an einige der Dinge, die wir gesagt hatten", erinnerte sich Urban damals. "Und all das ist in den Song eingeflossen."

Nicole Kidman und Keith Urban: Hochzeit vor fast 20 Jahren

Kidman und Urban hatten im Sommer 2006 geheiratet, sie haben zwei gemeinsame Töchter - Sunday (17) und Faith (14). Laut US-Medien vorliegenden Gerichtsunterlagen hat die Schauspielerin kürzlich die Scheidung beantragt und beruft sich auf "unüberbrückbare Differenzen". Kidman nenne den 30. September als Trennungsdatum, eine Vereinbarung zum Sorgerecht sehe vor, dass sie demzufolge 306 Tage im Jahr die Töchter betreue, Urban nur 59 Tage. Größere Entscheidungen sollen gemeinsam getroffen werden.