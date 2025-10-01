Nach fast 20 Jahren Ehe hat Nicole Kidman die Scheidung von Keith Urban eingereicht. Der ändert unterdessen alte Lyrics und singt nicht mehr von seiner Frau sondern über seine Gitarristin.
Einst sang Keith Urban (57) in seinem Lied "The Fighter" über die frühe Phase seiner langjährigen Beziehung mit Nicole Kidman (58). Nachdem bekannt wurde, dass die Schauspielerin die Scheidung eingereicht haben soll, fällt ein vor wenigen Tagen auf Instagram von der Musikerin Maggie Baugh veröffentlichter Clip auf. Urban singt darin nicht mehr über Kidman.