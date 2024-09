Lyle und Erik Menendez: Kim Kardashian besucht echte Monster-Täter im Gefängnis

1 Kim Kardashian trifft sich regelmäßig mit Gefängnisinsassen. Foto: imago images/Avalon.red/Jennifer Graylock-Graylock.com

Die verurteilten Mörder Lyle und Erik Menendez haben im Gefängnis Besuch von US-Star Kim Kardashian bekommen. Kardashian setzt sich für Reformen des Strafvollzugs ein.











US-Star Kim Kardashian (43) hat am Samstag (21. September) die zu lebenslanger Haft verurteilten Brüder Lyle (56) und Erik Menendez (53) im Gefängnis getroffen. Die Menendez-Brüder sind gerade durch die Netflix-Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" in aller Munde. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, stattete Kardashian ihnen und rund 40 anderen Häftlingen am Samstag in der Richard J. Donovan Correctional Facility in der Nähe von San Diego einen Besuch ab.