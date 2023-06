Streit um Luxuswohnungen am Stuttgarter Pragsattel

8 Links das Projekt Mayliving. Käufer von Wohnungen dort klagen, das geplante Nachbarhaus sei verschwiegen worden. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

In den Streit um angeblich überteuert verkaufte Luxuswohnungen am Stuttgarter Pragsattel kommt Bewegung. Das Gericht setzt eine Sachverständige ein, die Klarheit bringen soll. Die Folgen könnten erheblich sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Er hätte so schön sein können, der Traum vom Eigenheim. 1,6 Millionen Euro hat der Familienvater für zwei Neubauwohnungen am Höhenpark Killesberg auf den Tisch gelegt. Alles war genau ausgetüftelt: In die eine wollte er selbst mit Frau und Kind ziehen, die andere vermieten, um den Kauf zu refinanzieren und den Kredit zurückzahlen zu können.