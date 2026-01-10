Es wird wieder sehr exklusiv: Die Serie "The White Lotus" hat einen neuen Drehort gefunden, ein Luxushotel in Saint-Tropez.
Das Drehbuch zu Staffel vier soll Serienschöpfer Mike White (55) noch gar nicht beendet haben, eine neue Location für "The White Lotus" gibt es aber offenbar bereits. Laut "Variety" werden die neuen Folgen der erfolgreichen Anthologie-Serie im Château de La Messardière in Saint-Tropez an der Côte d'Azur gedreht. Das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert wurde zu einem Luxushotel umgebaut.