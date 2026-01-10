Es wird wieder sehr exklusiv: Die Serie "The White Lotus" hat einen neuen Drehort gefunden, ein Luxushotel in Saint-Tropez.

Das Drehbuch zu Staffel vier soll Serienschöpfer Mike White (55) noch gar nicht beendet haben, eine neue Location für "The White Lotus" gibt es aber offenbar bereits. Laut "Variety" werden die neuen Folgen der erfolgreichen Anthologie-Serie im Château de La Messardière in Saint-Tropez an der Côte d'Azur gedreht. Das Anwesen aus dem 19. Jahrhundert wurde zu einem Luxushotel umgebaut.

Das Hotel verfügt über einen Wellnessbereich, Strandzugang und bietet Restaurants und Angebote für Sportaktivitäten. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The White Lotus" beginnen dem "Variety"-Bericht zufolge Ende April und dauern bis Ende Oktober.

Es soll wieder mehr Drehorte geben

Die Kameras laufen dann aber nicht nur im Château de La Messardière. Wie auch in den anderen Staffeln soll es mehr Drehorte geben. Die Handlung spielt an der Côte d'Azur, einige Szenen werden aber angeblich auch in einem Pariser Hotel produziert. Die Geschichte ist noch streng geheim, der Sender HBO hat lediglich bestätigt, dass es erneut um eine Gruppe von Hotelgästen und -angestellten gehen wird. Gerüchten zufolge könnte das Filmfestival von Cannes Teil der Handlung sein, wie "Variety" weiter berichtet.

Auch über den Cast der neuen Staffel ist noch wenig bekannt. Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) sind die ersten offiziellen Neuzugänge. Die beiden Darsteller bestätigten die Neuigkeiten im Dezember auf Instagram. Weitere hochkarätige Namen könnten folgen.

Bisher sind Rückkehrer innerhalb des Franchises eher die Ausnahme. Nur drei Darsteller schafften es in mehr als eine Staffel: Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid) in Staffel eins und zwei, Natasha Rothwell (Belinda Lindsey) in Staffel eins und drei sowie Jon Gries (Greg Hunt), der als einziger in allen drei bisherigen Staffeln zu sehen war.

"The White Lotus" spielte bisher auf Hawaii, in Italien und Thailand. Nun zieht es die Produktion nach Frankreich und Mike White hat bereits angedeutet, dass er die visuelle Sprache der Serie verändern möchte. In einem Video von HBO nach dem Finale der dritten Staffel erklärte er: "Ich möchte mich ein wenig von der Ästhetik der 'gegen Felsen brechenden Wellen' entfernen."