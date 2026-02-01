Luxusgüter in Gaza: Schmuggel könnte auch Hamas dienen

Smartphones, Pralinen, Autos: Die Berichte über Schmuggel in Gaza reißen nicht ab. Ein Verwandter des Geheimdienstchefs hat sich wohl auch bereichert.
Stolz hält der Mann ein brandneues Mobiltelefon in die Kamera: ein goldenes iPhone 17 Pro Max, „mit Diamanten besetzt“, wie der Mann behauptet, „zum ersten Mal im Gazastreifen“. Das kurze Video, vielfach in den sozialen Medien geteilt, ist vom Ende vergangenen Jahres, doch die Berichte über Luxusgüter in Gaza reißen seitdem nicht ab: Auch etablierte Medien wie die Nachrichtenagentur Reuters berichteten über teure Mobiltelefone, erlesene Pralinen und luxuriöse Autos, die seit Beginn des Waffenstillstands im Oktober den Weg in den zerstörten Gazastreifen finden.