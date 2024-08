Luxus-Komplex Mayliving Killesbergpark: 20 Wasserschäden, 971 Mängel – und neue Ängste bei den Wohnungskäufern

10 Özcan Öztürk zeigt eine Wohnung, die er gekauft hat. Wegen eines Wasserschadens befindet sie sich praktisch im Rohbauzustand. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Um wohl kein anderes Immobilienprojekt in Stuttgart gibt es derzeit soviel Streit, Prozesse und Gerüchte wie um den Luxus-Komplex Mayliving am Killesbergpark. Ein Betroffener zeigt seine Wohnung.











. „Hier wird seit zwei Jahren repariert“, sagt Özcan Öztürk. Schaut man sich die Wohnung an, in der er steht, lässt sich das kaum glauben. Alles sieht nach Rohbauzustand aus. An manchen Stellen ist der Estrich geöffnet, die Fußbodenheizung angebohrt und wieder zusammengeflickt. Viele Wände sind offen. „Nach einem Wasserschaden war alles verschimmelt, die Sanierung ist nicht richtig ausgeführt worden. Jetzt ist schon die zweite Firma damit beschäftigt“, sagt Öztürk.