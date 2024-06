Superlative allenthalben: Während Europa nach der besten National-Fußballmannschaft sucht, hat ImmoScout24, ein Online-Marktplatz für Wohn- und Gewerbeimmobilien, der nach eigener Aussage monatlich rund 19 Millionen Nutzer hat, eine Liste der zehn teuersten Häuser in Deutschland erstellt. Oder, wie sie selbst schreiben: Sie zeigen, was mit dem Gehalt eines Top-Fußballers auf dem deutschen Immobilienmarkt möglich ist.

Die Quadratmeterpreise variieren stark

Das teuerste Haus in Deutschland steht auf Sylt und kostet über 15 Millionen Euro. Quadratmeterpreis: 38 750 Euro. Von den zehn teuersten Häusern stehen drei in Berlin, zwei auf Sylt und nur eins in München. „Ebenfalls einmal in die Liste hat es die Metropole Stuttgart geschafft. Für die kernsanierte Villa mit Panoramablick über die Stadt wird für 7,8 Millionen Euro angeboten“, ist auf der Internetseite von ImmoScout24 zu lesen. Die Villa ist tatsächlich sehr sorgsam modernisiert worden, dem Alten wurde dadurch nur neues Leben eingehaucht. Die Großstädte Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und Düsseldorf sind in der Liste nicht zu finden.

Die Liste der zehn teuersten Häuser ist nach Kaufpreis sortiert. Die Quadratmeterpreise sind jedoch sehr unterschiedlich. Im Dünen-Haus bei Kampen kostet der Quadratmeter mit 38 750 Euro so viel wie ein Neuwagen. Mehr als dreimal so „billig“ wird es dann bereits auf dem zweiten Platz. In der Berliner Jugendstilvilla kostet der Quadratmeter 11 165 Euro. Für den nur halb so großen Neubau in München-Bogenhausen zahlt man wiederum 23 158 Euro pro Quadratmeter.

as teuerste Haus in Deutschland steht auf Sylt. Foto: Quelle: ImmoScout24

Von den zehn teuersten Häusern hat eine Ostseevilla mit 10 714 Euro den günstigsten Quadratmeterpreis. In Deutschland lag der durchschnittliche Angebotspreis für Häuser zum Kauf zuletzt bei 2727 Euro im Bestand und 3724 Euro im Neubau.

