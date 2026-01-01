Lutz van der Horst in Traumschiff: Autor erfüllt sich einen Kindheitstraum

Comedystar Lutz van der Horst hat sich mit seinem "Traumschiff"-Engagement in der Neujahrsausgabe einen "Kindheitstraum" erfüllt. Wie es dann wirklich auf dem "schwankenden" Kreuzfahrtschiff war, verrät er im Interview.
Der vielfach ausgezeichnete Comedyautor Lutz van der Horst (50, "Switch reloaded", "heute-show") spielt in der Neujahrsfolge "Das Traumschiff: Afrika - Madikwe" (20:15 Uhr, ZDF) zum ersten Mal in der Langzeit-TV-Reihe mit - "ein Kindheitstraum" sei damit in Erfüllung gegangen, verrät der Kölner im Interview mit spot on news. Und auch sein persönliches Highlight bei den Dreharbeiten auf hoher See hat mit Kindheitserinnerungen vor dem Fernseher zu tun.