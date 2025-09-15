Lutherstadt Wittenberg: Erster Ost-Kongress der Grünen: Kann das die Partei retten?

Schwer hatten es die Grünen in Ostdeutschland schon immer, inzwischen kämpfen sie dort ums Überleben. Nun hat die Partei zu ihrem ersten Ost-Kongress eingeladen. Doch was folgt daraus?
Ilko-Sascha Kowalczuk braucht keinen Sprechzettel. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt steht der Historiker am Sonntagmorgen auf einer Bühne im Stadthaus von Wittenberg. Kowalczuk, eine der wichtigsten Stimmen zur ostdeutschen Geschichte, spricht über die Frage, ob die Wende ein Erfolg war oder eine Baustelle geblieben ist. „1989 hat uns auf den Weg mitgegeben, nie wieder politisch pessimistisch zu sein“, sagt er. „Weil wir etwas geschafft haben, was wir alle nicht für möglich gehalten hätten.“ Dann fügt er hinzu: „Mir ist dieser Optimismus abhandengekommen.“