Anthony Hopkins (87), Darsteller des legendären Hannibal Lecter aus "Das Schweigen der Lämmer" (1991), hat auf Kim Kardashians (44) neueste Skims-Innovation reagiert - und zwar auf seine ganz eigene, unverwechselbare Art. Der 87-jährige Schauspieler postete auf Instagram ein Video, das seine Fans begeistert.

So reagiert Kim Kardashian auf Anthony Hopkins' Video

In dem Clip trägt Hopkins eine Gesichtsmaske, die Kardashians "Seamless Sculpt Face Wrap" verblüffend ähnelt. "Hallo Kim, ich fühle mich bereits zehn Jahre jünger. Auf Wiedersehen", sagt er in dem Clip. Am Ende gibt er sein berühmtes, unheimliches Hannibal-Schlürfen zum Besten, das Filmfans seit 1991 in Erinnerung geblieben ist. Kardashians neue Gesichtsmaske, die für 48 Dollar verkauft wird, soll durch spezielles Gewebe die Gesichtskonturen formen. Optisch erinnert sie tatsächlich an die berüchtigte Maske, die Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" tragen musste. Der Schauspieler nutzte diese Ähnlichkeit geschickt für seinen humorvollen Post.

Ebenso in Anlehnung an seine Rolle als Psychiater und kannibalistischer Serienmörder schrieb er in seinem Posting: "Danke, Kim. Hab' keine Angst, zum Abendessen vorbeizukommen", so Hopkins. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Du bist wirklich der Beste", "Ikonisch", "König unserer Herzen" oder "Großartiger Schauspieler mit großartigem Humor!", lauteten einige der begeisterten Kommentare unter dem Clip. Und auch Kim Kardashian teilte den Clip voller Freude, schließlich könnte sich die Unternehmerin keine bessere Werbung für ihr Produkt wünschen.

Die Maske löste nach ihrem Launch gemischte Reaktionen aus. In den Kommentaren zur Produktankündigung fragten viele, ob es sich um einen Aprilscherz handele. Dabei kamen zwei Filme immer wieder zur Sprache: "Was zum Hannibal Lecter ist das?", hieß es etwa. Andere Filmfans fühlten sich an die schwarze Komödie "Der Tod steht ihr gut" von 1992 erinnert. Darin versucht Meryl Streep (76) mit einem ähnlichen Gesichtsverband das Altern aufzuhalten. Trotz aller Kritik und Skepsis auf Social Media war das Produkt binnen kürzester Zeit ausverkauft.