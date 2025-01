Lustige Sprüche von Kindern: „Dein Auto klingt wie ein Traktor“ – wenn Kinder radikal ehrlich sind

Wer Kinder hat, braucht keine Feinde – das könnte man annehmen, wenn man wieder einmal die radikale Ehrlichkeit des eigenen Nachwuchses abbekommen hat. Aber zugegeben: Das Ganze ist meist schon ziemlich lustig. Kinder beobachten ihre Umwelt ganz genau und teilen ungefiltert, was ihnen dabei durch den Kopf geht. Welche Bereicherung! Unsere Redakteure erzählen die frechsten Sprüche ihrer Kinder.

Ein seltsam winziger Kleinwagen

Kleine Autos sind die meisten Kinder offenbar nicht mehr gewohnt. Und auch keine älteren Autos. Ich habe meinen Wagen 2006 gekauft – bevor ich Mutter wurde. Der C1 ist dann unser Familienauto geworden. Es ist ein Zweitürer. Man muss den Vordersitz umklappen, um sich auf die Rückbank zu setzen. Kinder finden das irritierend: „Das ist aber ein kleines Auto“ – „Wie kommt man da denn rein?“ – „Sitzen wir etwa im Kofferraum“? – „Unser Auto hat ja mehr Platz“.

Die meisten Freunde meines Sohnes kennen es anders: größer, neuer, komfortabler. In dem Auto der Eltern eines früheren Schulkameraden können die Kinder sogar auf fest installierten Bildschirmen Videogucken. Einmal habe ich einen Grundschüler mit zum Kindergeburtstag zu einem entlegenen Indoorspielplatz mitgenommen. Der C1 arbeitete sich tapfer die Bundesstraße Richtung Bopser hinauf, der Motor war mal wieder nicht zu überhören. „Dein Auto klingt ja wie ein Traktor!“, rief der Junge. Ja, stimmt, es dröhnt, aber es fährt! Und das immer noch.

Inzwischen ist mein Sohn ein Teenager und dass ich ihn irgendwo hinfahre, geschweige denn seine Freunde mitnehme, ist selten geworden. Aber wenn es doch mal passiert, dann sagen die großen Jungs zum kleinen C1 (zum Glück) nichts mehr.

Viola Volland

Der dicke Po von Mama

Die Mutter steigt auf einen Stuhl, um oben ins Regal zu greifen, der Sohn (9) sitzt unten, schaut kurz hoch, sagt beiläufig: „Mama, dein Po ist schon ein bisschen dick.“ Die Mutter: „Äh, nein, der ist doch ganz normal.“ Sohn: „Tja, vielleicht für eine Frau.“

Frauen, das sind für ihn ohnehin bemitleidenswerte Wesen, denn leider wissen sie nicht so viel über die Handballbundesliga und können nicht richtig Fußball spielen – hier gibt die Mutter zugegeben ein schlechtes Bild ab. Verschießt sie im Garten den Ball zwei Meter weit neben das Tor, sagt der Sohn: „Du checkst es nicht.“ Vielleicht weil er seine Beleidigung bemerkt oder befürchtet, die Mutter könnte als Mitspielerin aussteigen, lenkt er ein: „Du, das macht doch nichts, du kannst so viel!“ Die Mutter scheint nicht überzeugt, also legt der Sohn nach: „Du kannst voll gut lesen!“

Aufs Vorlesen kommt er beim Ins-Bett-gehen gerne zurück, einmal fragt er dann: „Sag mal, wie alt bist du, wenn ich später mal Abi mache?“ Mutter: „Kannst du ausrechnen, 50 rum.“ Sohn: „So alt? Ach Mann, dann bist du fast schon tot.“ Doch für diese Zeit hat er längst Pläne. Als es beim Abendessen kürzlich um die Fußballwiese im Garten geht, denkt er laut: „Vielleicht baue ich da ein neues Haus drauf. Wenn ihr tot seid.“

Eva-Maria Manz

Alles eine Frage der Qualität

Paul McCartney und John Lennon, daran gibt’s nichts zu rütteln, die wussten wie man perfekte Lieder schreibt. Mitreißend für Groß, Klein, Alt, Jung und alles dazwischen. Daran erkennt man echte Qualität – und daran, dass die Lieder der Beatles nach Jahrzehnten noch felsenfest stehen. Da bröckelt gar nix. Von vergleichsweise katastrophaler Beschaffenheit ist Kinderspielzeug. Der Sechsjährige hält mir ein zerbrochenen LKW aus Plastik hin. Ladeklappe hinten, kaputt. „Ich kann versuchen, das zu kleben. Aber ich befürchte, das hält nicht lange. Das ist kaputt. Wirklich miese Qualität“, sage ich.

Ein paar Tage später tue ich mich etwas schwer mit der Motorik, weil meine Hüfte schmerzt. Manchmal mehr, manchmal noch mehr. Ich stoßseufze durch die Wohnung: „Aua, bin ich kaputt.“ Der Sechsjährige nickt, schaut mich mitfühlend an und herzt mich. Es tut gut, verstanden zu werden, denke ich. Mein Gehör funktioniert noch einigermaßen. Deshalb kann ich laut und deutlich hören, wie mein Sohn ruft: „Mama!“. Dann läuft er zu ihr, die Melodie von „Yellow Submarine“ singend: „Papaaa, hat ne schlechte Qualität, schlechte Qualität, schlechte Qualität.“ Danke, Beatles.

Michael Setzer

Bittere Wahrheit ohne Häme

Das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen ist ambivalent. Schnell haben die lieben Kleinen heraus, welchen Trumpf sie ausspielen können gegenüber den Großen, die sie hemmungslos kommandieren und dirigieren dürfen: ihre Jugend. Kaum wittern sie eine Chance, ziehen sie diese Karte und spotten über die Alten, die angeblich von gestern sind, keinen Schimmer von neuen Trends und all dem haben, was gerade angesagt ist. Erstaunlich, wie schnell Kinder erkennen, wie sie einen am besten treffen: zu alt, zu dick, zu unsportlich und nicht mehr auf der Höhe von was auch immer.

Da ist eine große Portion Häme dabei, deshalb war es fast rührend, wie unschuldig, beiläufig und selbstverständlich mir eine Siebenjährige erklärte: „Da hast einen dicken Bauch.“ Das, mit Verlaub, lässt man sich nicht gern sagen, auch wenn es im Vergleich zu einem Kinderbauch definitiv stimmt. Aber der Ton machte die Musik – und hier tat Kindermund zwar Wahrheit kund, aber stimmte mich auch sehr milde. Denn als ich bei nächster Gelegenheit erwähnte, dass sie meinen Bauch ja offenbar zu dick finde, sagte sie so liebevoll, nett, besorgt und einfühlsam „aber nein!“ Einer solch empathischen Generation will man die Zukunft allzu gern gönnen – erst recht mit dickem Bauch.

Adrienne Braun

Der Friseurbesuch ist dringend nötig

Anfang 40 zu sein hat viele Vorteile. Man ist alt genug, um alles zu dürfen, aber noch jung genug, um alles zu können. Und im Vergleich zu den 30ern hat man auch wieder ein bisschen mehr Zeit, sich um sich selbst zu kümmern, weil die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, und es ihnen am liebsten ist, wenn man sie in Ruhe lässt.

Allerdings scheint mir das Um-sich-selbst-Kümmern mittlerweile auch bitternötig zu sein. Denn das Alter hinterlässt Spuren. Wenn ich abends völlig erschöpft ins Bett falle, kommen meine Mädchen meistens noch zum Kuscheln und Vorlesen. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und schauen gemeinsam ins Buch. Also, ich schaue ins Buch, während zumindest eine meiner beiden Töchter meine Haare Strähne für Strähne begutachtet. Und dann kommen sie, die bösen Kommentare. „Mama, du hast da ganz graue Strähnen.“ In meinem Geiste schreit es: „Ja, ich weiß!“, während ich betont gelassen antworte: „Ich muss eben mal wieder zum Friseur.“ Darauf die Tochter mit einem herausfordernden Unterton in der Stimme: „Du musst die Haare nicht färben. Lass sie doch so. Sieht bestimmt auch gut aus.“

Wenn dieses Kind wüsste . . .

Alexandra Kratz