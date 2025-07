Lustige Entenjagd in Montecito: Oprah Winfrey erzählt von Harry und Meghans Enten-Notfall

1 Federtiere fühlen sich wohl bei Herzogin Meghan, Oprah Winfrey und Prinz Harry. Foto: imago/ZUMA Wire

Eine Entenmutter sorgte an Ostern für Chaos bei Oprah Winfrey: Prinz Harry bat seine Nachbarin um Hilfe - und schon jagten alle gemeinsam durch den Garten hinter dem Federtier her.











Manchmal sind es die kleinen Dinge des Lebens, die für die größten Überraschungen sorgen. Das musste auch Oprah Winfrey (71) erleben, als ihre berühmten Nachbarn Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) mit einem außergewöhnlichen Problem vor der Tür standen. Die Moderatorin enthüllte jetzt in Kelly Ripas Podcast "Let's Talk Off Camera" eine urkomische Geschichte, die sich an Ostern in ihrem Garten in Montecito abspielte.