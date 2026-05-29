Bei der Londoner Premiere von "Toy Story 5" posierten die Stars um Tom Hanks und Tim Allen mit lebensechten Versionen ihrer Figuren. Hanks machte den Fans dabei ein großes Versprechen: Der neue Teil enthalte "eine der herzzerreißendsten Szenen", die es je in einem "Toy Story"-Film gegeben habe.
Seit 1995 leiht Tom Hanks (69) dem Spielzeug-Cowboy Woody in den "Toy Story"-Filmen seine Stimme. Bei der Londoner Premiere des fünften Teils stand der Oscarpreisträger am Donnerstag nun Seite an Seite mit einer lebensgroßen Version seines Alter Ego auf dem roten Teppich. Auch Tim Allen (72) begegnete dort seiner berühmten Leinwandfigur: dem Space Ranger Buzz Lightyear.