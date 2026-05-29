Bei der Londoner Premiere von "Toy Story 5" posierten die Stars um Tom Hanks und Tim Allen mit lebensechten Versionen ihrer Figuren. Hanks machte den Fans dabei ein großes Versprechen: Der neue Teil enthalte "eine der herzzerreißendsten Szenen", die es je in einem "Toy Story"-Film gegeben habe.

Seit 1995 leiht Tom Hanks (69) dem Spielzeug-Cowboy Woody in den "Toy Story"-Filmen seine Stimme. Bei der Londoner Premiere des fünften Teils stand der Oscarpreisträger am Donnerstag nun Seite an Seite mit einer lebensgroßen Version seines Alter Ego auf dem roten Teppich. Auch Tim Allen (72) begegnete dort seiner berühmten Leinwandfigur: dem Space Ranger Buzz Lightyear.

Neben Tom Hanks und Tim Allen zählte auch Joan Cusack (63) zu den Gästen der Londoner Premiere von "Toy Story 5". Seit dem zweiten Teil leiht sie Woodys Freundin Jessie ihre Stimme. Auf dem roten Teppich posierte Cusack passend dazu an der Seite einer kostümierten Version des Cowgirls. Es war ihr erster Auftritt seit elf Jahren auf dem roten Teppich.

Auch Greta Lee (43) gehörte in London zum Premieren-Ensemble. Die aus "Past Lives" bekannte Schauspielerin stößt im fünften Teil neu zum Sprecherteam der Animationsreihe.

"Toy Story 5": Tom Hanks verspricht "herzzerreißende Szene"

Im fünften Teil müssen sich die lebenden Spielzeuge moderner Konkurrenz stellen. Ihre achtjährige Besitzerin Bonnie bekommt ihr erstes Tablet namens Lilypad. Das von Greta Lee gesprochene Gerät verdrängt Woody, Buzz Lightyear und Co. in der Gunst des Mädchens.

Tom Hanks verspricht für den neuen Film "eine der herzzerreißendsten Szenen", die er je in einem "Toy Story"-Teil gesehen habe. Im Mittelpunkt steht Bonnie, die auf ihrem Tablet liest, was andere über sie schreiben, und davon tief verletzt wird. "Sie weiß nicht, was sie falsch gemacht hat, aber es tut weh. Und das ist in einem heutigen Film über kleine Kinder und Spielzeug eine sehr vorausschauende Darstellung, finden Sie nicht auch?", sagte Hanks dem "Hollywood Reporter".

Für Tim Allen liegt genau darin die besondere Stärke des Films. Der Schauspieler lobte Pixar und Mutterkonzern Disney dafür, das Thema Technologie nicht nur als Gag oder Kulisse zu nutzen, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Das sei bemerkenswert, weil beide Unternehmen selbst eng mit der Tech-Welt verbunden seien.

"Sie greifen sich selbst an, hinterfragen sich und fragen, wo ihr Platz ist", sagte der einstige "Hör mal, wer da hämmert"-Star dem "Hollywood Reporter". "Toy Story 5" startet am 23. Juli 2026 in den deutschen Kinos.