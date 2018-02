Lustige Ankündigung in Ludwigsburg Der OB verlangt Eintritt für eine Rede

Von Rafael Binkowski 09. Februar 2018 - 16:23 Uhr

Die Stadt Ludwigsburg kündigt an, dass für eine Rede von OB Werner Spec 2,50 Euro Eintritt verlangt werden sollen, wie immer in der Vortragsreihe des Museums. Doch dann kommt alles ganz anders.

Ludwigsburg - Nanu, denkt man sich, wenn man die Pressemitteilung liest: Der OB Werner Spec hält am 14. Februar einen Vortrag im preisgekrönten Ludwigsburger Stadtmuseum MIK und gibt Einblick in seinen Arbeitsalltag – und verlangt dafür 2,50 Euro Eintritt? Sollte ein Stadtoberhaupt nicht kostenlos zu seinen Bürgern reden und dies als Auftrag seines Amtes sehen, seine Arbeit zu kommunizieren und im permanenten Dialog mit dem Bürger zu stehen? Was auf den ersten Blick wie eine Lokalposse aussieht, hat einen ganz einfachen Hintergrund. Der Auftritt des gerade erst 60 Jahre gewordenen Spec gehört zur der Vortragsreihe „Stadtgeschichten“ des Museums, in der schon namhafte Lokalprominente wie etwa Volker Kugel, der Chef des Blühenden Barocks, aufgetreten sind.

Egal wer redet – es kostet 2,50 Euro

Um die Unkosten zu decken, erhebt das MIK zu diesen Vorträgen generell 2,50 Euro Eintritt. Bei manchen Museumsveranstaltungen gilt sogar der Grundsatz „Pay what you want“, die Besucher können einen freiwilligen Beitrag leisten. Aber die „Stadtgeschichten“ kosten immer 2,50 Euro – egal ob der Kaiser von China spricht oder Werner Spec. Spötter könnten anführen: Beginnt so der OB-Wahlkampf 2019 schon jetzt, den Spec mit der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur am Freitag eingeleitet hat? Am Nachmittag schickt die Stadt wegen unserer Anfrage eine Korrektur: Auf den Eintritt von 2,50 Euro wird verzichtet. „Versehentlich“ sei der Usus der Vortragsreihe automatisch auf den Spec-Vortrag angewandt worden. Es mute in der Tat seltsam an, eine Eintrittsgebühr zu erheben. Aber, Hand aufs Herz: Eigentlich mögen wir unseren OB, und hätten für eine inspirierende Rede auch Zweifuffzig investiert.